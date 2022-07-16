وزارة الرياضة تتجه لتعريب أسماء الأندية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتجه وزارة الرياضة إلى تعريب كتابة أسماء الأندية الـ 158 المسجلة لديها في خطوة ثانية بعد توجهها لتعريب الأسماء على قمصان لاعبي أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الكروي الجديد بالتعاون مع وزارة الثقافة في موسم 2020 ومشاركة القطاع الرياضي في مبادرة عام الخط العربي. وكشفت «مكة» وجود تحركات لبعض الأندية الجماهيرية أندية الاحتراف إلى تعديل هوية شعار النادي بما يتناسب مع النقلة الجديدة لتعريبها بعد أن ظلت لعقود طويلة تحمل اللغة الإنجليزية في مسمياتها. وسجلت أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في السنوات الماضية شعارتها كعلامة تجارية لدى وزارة التجارة لحماية استثماراتها وسجلت أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في السنوات الماضية شعارتها كعلامة تجارية لدى وزارة التجارة لحماية استثماراتها الرياضية وحفظ حقوقها وفقا لنظام العلامات التجارية دعما لها لما تمثله شعاراتها من أهمية أساسية كمورد استثماري للأندية، وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات المخالفة للأنظمة. إيجابية تعريب أسماء الأندية:





تعزيز مكانة وإبراز فن الخط العربي



نشر ثقافة استخدامه بين النشء



توحيد جهود القطاعات لإبقاء فن الخط العربي مزدهرا وحاضرا في الحياة العامة



جذب الاهتمام لهذا الفن الجميل الذي يعكس هويتنا وثقافتنا، ويسهم في انتشاره



تأثير الخط العربي على الحياة العامة في المملكة



داعم للهوية الوطنية المنبثقة من الهوية العربية الأصيلة



التأكد على أن اللغة هي سياج الثقافة



روحانية الخط العربي تحقق الراحة النفسية، والمتعة البصرية من خلال هندسته الإبداعية



تعميق الارتباط الوجداني لدى الشباب باللغة العربية



إحداث تغير إيجابي كبير في فكر الأجيال الشابة والناشئة



نقل هويتنا العربية الأصيلة للخارج من خلال مشاركات الأندية الخارجية



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