أخضر السلة يخسر مواجهة الأردن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل منتخب الأردن انتصاراته، وتخطى عقبة الأخضرالسعودي بنتيجة (74-64)، أمس، في ختام لقاءات الفريقين بالمجموعة الثالثة من كأس آسيا لكرة السلة والتي تستضيفها إندونيسيا.

ورفع منتخب الأردن رصيده إلى 5 نقاط ليتقدم إلى صدارة المجموعة بشكل موقت، مقابل 3 نقاط للسعودية، بانتظار ما ستسفر عنه نتيجة مباراة أستراليا (4 نقاط) أمام إندونيسيا «نقطتين».

وجاء الربع الأول متكافئا نسبيا، حيث قدم الأخضر السعودي أداء جيدا، معولا على مثنى المرواني ومصعب القاضي وفهد بلال وأيمن المولد وخالد عبد الجابر وناصر أبو جلس. واستطاع منتخب الأردن في الربع الثاني، سحب البساط من تحت أقدام لاعبي الأخضر، لينهي الشوط الأول متقدما بنتيجة (39-28).

ونجح منتخب السعودية بفضل تألق المرواني في تقليص الفارق إلى 10 نقاط، لتصبح النتيجة (69-59)، وسط تراجع واضح بأداء لاعبي الأردن. وتفوق المنتخب الأردن ووسع الفارق إلى 12 نقطة، قبل أن تنتهي المباراة بفوز الأردن (74-64).