شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يصل استاد الدفاع الجوى استعدادا لمواجهة الأهلي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل فريق نادي بيراميدز إلى استاد الدفاع الجوي لمواجهة الأهلي، فى اللقاء الذى ينطلق فى التاسعة مساء اليوم فى الجولة 25 من الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثالث فى جدول بطولة الدوري الممتاز برصيد 48 نقطة جمعها من 22 مباراة وسجل الأهلي 48 هدفاً واستقبلت شباكه 18 هدفاً وحقق الفوز في 14 مباراة وتعادل في 6 وخسر مباراتين.

فيما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 50 نقطة جمعها من 24 مباراة ، وسجل بيراميدز 38 هدفاً واستقبلت شباكه 17هدفاً ، وحقق الفوز فى 15 وتعادل فى 5 مباريات وخسر في 4 مباريات.

وخاض الأهلي مرانه الختامي مساء أمس على ملعب التتش، استعداداً لمباراة اليوم واشتمل المران على جانب بدنى خفيف ‏وجمل فنية وخططية تحت إشراف ريكاردو سواريز المدير الفني للفريق وجهازه المعاون.‏

وحرص سواريز على عقد جلسة مع معاونيه قبل انطلاق المران، ضمن الجلسات ‏التنسيقية للتحضير لمباراة بيراميدز.‏

وقاد إدواردو لوبو، مدرب حراس المرمى، فقرات تدريبية وفنية لخماسي الحراس: محمد الشناوي ‏وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.‏

وكان الأهلي قد حقق الفوز على فيوتشر بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ‏استاد الأهلي ‏والسلام مساء الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ24 لبطولة الدوري ‏الممتاز.