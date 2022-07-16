شكرا لقرائتكم خبر عن ‏مروان محسن يعود لتشكيل فيوتشر الأساسي للمرة الأولى منذ 236 يومًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد مروان محسن مهاجم نادى فيوتشر لتشكيل فريقه الأساسى أمام الإسماعيلى فى المباراة التى تجمع ألفريقين مساء اليوم السبت، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وجاءت عودة مروان محسن للتشكيل الأساسى بغد غياب استمر 236 يومًا أى قرابة ثمانية أشهر من شهر نوفمبر الماضي بعد الإصابة بكسر في شظية القدم اليسرى مع تمزق من الدرجة الثانية في الرباط الداخلي للكاحل وخضع لجراحة عاجلة.

دخل الإسماعيلى اللقاء بتشكيل كالتالي: "حراسة المرمى: عمر رضوان، وخط الدفاع: محمد دسوقي، باهر محمدي، محمد هاشم، عصام صبحي، وخط الوسط: محمد بيومي، حسن ياسين، عمر الوحش، أحمد مدبولي، وخط الهجوم: عبد الرحمن مجدي، محمد الشامي."

فيما جاء تشكيل فيوتشر كالتالي: "حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش، وخط الدفاع: جوناثان ديفيد، سعد سمير، محمود مرعي، محمود شعبان، وخط الوسط: كريم نيدفيد، محمد غنام، محمد رضا بوبو، وخط الهجوم: أحمد رفعت، مروان محسن، محمد فاروق".

ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات مختلفة، حيث سقط فيوتشر برباعية نظيفة أمام الأهلى فى الجولة الماضية، بينما خطف الإسماعيلى فوزاً مهماً على سموحة بهدف نظيف فى نفس الجولة، كما انتهت مباراة الدور الأول التى جمعت ألفريقين بالتعادل السلبي.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة، فاز فى 11 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 7 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 36 هدفا واستقبلت شباكهم 25 هدفا.

فيما حقق الدرأويش ألفوز الخامس بالجولة الماضية بعد خوض 23 لقاء، حيث تعادل فى 8 مباريات وخسر 10 مواجهات، وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكهم 26 هدفاً.