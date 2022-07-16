شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رحيل بادجي وبواليا.. الأهلي ينهى حالة التكدس بقائمة لاعبيه الأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات إعارة الكونغولي والتر بواليا مهاجم الفريق الأحمر إلى نادي القادسية السعودى لمدة موسم بنية البيع، لينهي مسئولو القلعة الحمراء أزمة التكدس التى كانت موجودة فى قائمة اللاعبين الأجانب بصفوف الأهلي.

وسبق ونجح الأهلي في تسويق السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الذى تم بيعه بشكل نهائي إلى إميان الفرنسي، بعد تفعيل بند الشراء فى عقد اللاعب مقابل 1.6 مليون دولار، وتبعه رحيل والتر بواليا بنفس الطريقة، بحيث يتم إعارته بنية البيع بعد نهاية الموسم المقبل.

رحيل بواليا ومن قبله بادجي عن الأهلي ينهي أزمة اللاعبين الأجانب الذين تسببوا في تكدس بقائمة الأجانب فى الموسم الحالي، لاسيما أن القائمة مكتملة فى الوقت الحالي، وكانت تشهد تكدسا فى وجود 7 لاعبين أجانب بقائمة الفريق الأحمر.

وتسمح لوائح اتحاد الكرة بقيد 4 لاعبين أجانب فى القائمة، مع السماح لكل نادٍ بقيد لاعب من دول شمال أفريقيا كلاعب محلي، وهو ما استغله الأهلي في قيد التونسي على معلول كلاعب محلي وفقا للائحة مع وجود 4 لاعبين أجانب آخرين.

ويتواجد فى قائمة اللاعبين الأجانب بالأهلي كل من المغربي بدر بانون والمالي أليو ديانج والجنوب أفريقي بيرسي تاو، والموزمبيقي لويس ميكيسوني، قبل أن يوافق على بيع بادجي وإعارة بواليا.