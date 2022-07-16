شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف: لاعبو الزمالك يرون الفوز على المحلة مفتاح التتويج بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إسماعيل يوسف، نجم الزمالك السابق، أن لاعبى الزمالك يرون أن الفوز على غزل المحلة فى المحلة هو مفتاح الفوز بالدوري هذا الموسم نظرا لصعوبة اللقاء.

وقال إسماعيل يوسف، فى الاستوديو التحليلي بقناة أون تايم سبورتس، "لاعبو الزمالك يصرون على العودة من المحلة بالثلاث نقاط لمواصلة الزحف نحو لقب الدوري للموسم الثاني على التوالي، ويرون أن مباراة اليوم محطة مهمة جدا فى صراع اللقب مع الأهلي، كما يرغبون فى مواصلة سلسلة الانتصارات الحالية.

ويضم تشكيل الزمالك كلا من:

فى حراسة المرمى : محمد عواد.

فى خط الدفاع : محمد عبد الغني - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح - حمزة المثلوثي .

فى خط الوسط: إمام عاشور - أحمد سيد " زيزو" - أشرف بن شرقي - سيد عبد الله "نيمار".

خط الهجوم : سيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد نديم ومحمود علاء وحازم إمام وإسلام جابر وعبد الله جمعة ويوسف إبراهيم "أوباما" وأيمن حفني ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" ومحمد أوناجم.

ويدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الأول في جدول الترتيب بعد خوضه 24 مباراة جمع خلالها 54 نقطة بعدما حقق الفوز في 17 مباراة، وتعادل في 3 مباريات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 42 هدفاً وتلقت شباكه 25، فيما يدخل فريق المحلة المباراة متمسكا بالنقاط الثلاث لتحسين وضعه في جدول الترتيب، حيث يحتل الفريق المركز الـ 13 برصيد 26 نقطة جمعها بالفوز في 5 مباريات وتعادل في 11 مباراة وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 28، ويتقدم فريق المحلة عن مراكز الهبوط بـ 6 نقاط فقط، ما يضعه فى دائرة الخطر حتي اللحظات الأخيرة من الموسم.