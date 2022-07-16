شكرا لقرائتكم خبر عن بطلة المصارعة سمر حمزة: أحرزت برونزية "التصنيف العالمى" رغم إصابتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت بطلة المصارعة سمر حمزة، أنه على الرغم من إصابتها فى بطولة التصنيف العالمى للمصارعة المقامة حاليًا فى تونس، إلا أنها أصرت على الاستمرار وخوض المباراة التالية لإحراز الميدالية البرونزية لمصر.

وقالت اللاعبة، فى تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بتونس اليوم /السبت/، " حضرت إلى تونس لتحقيق الميدالية الذهبية لكنى تعرضت للإصابة بأحد ضلوعى خلال مواجهتى مع اللاعبة الأمريكية فى مباراة الدور قبل النهائى ما تسبب فى خسارتى للقاء، ونصحنى الطبيب ومدربى بعدم الاستمرار إلا أنه كان من الصعب على العودة إلى مصر بدون ميدالية، فخضت المباراة التالية أمام اللاعبة الألمانية وتمكنت من الفوز وتحقيق الميدالية البرونزية".



وأضافت اللاعبة "أهدى الميدالية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى وللشعب المصرى وكل من شجعني"، موضحة أنها تحتل حاليًا المركز الثالث فى التصنيف العالمى وتنتظر النتيجة النهائية لبطولة "التصنيف العالمي" المقامة فى تونس، حيث من المتوقع أن ترتقى للمركز الثانى أو تبقى فى مركزها الحالي.



وأكدت حمزة أنها تمكنت، خلال التسع سنوات التى مارست فيها المصارعة، من تحقيق العديد من الإنجازات لمصر على مستوى اللعبة، حيث أصبحت أول مصرية تدخل التصنيف العالمى للمصارعة وتحقق ميدالية فى بطولة العالم بعد الفوز بالبرونزية فى النرويج، بالإضافة للعديد من الميداليات فى البطولات الدولية.



وأوضحت أنها لاحظت أنه أصبح هناك إقبال من الفتيات على لعبة المصارعة خاصة بعد عرض مسلسل "إلا انا" الذى جسد شخصيتها وبطلة التايكندو هداية ملاك، وبطلة الكاراتيه فريال أشرف، والذى أظهر أهمية الرياضة.



وأكدت سمر حمزة أنها تعشق رياضة المصارعة رغم صعوبتها واستحواذها على وقت من يمارسها من خلال التدريب لساعات طويلة من اليوم، موجهة الشكر إلى مدربها الذى تولى تدريبها منذ بداية ممارستها للعبة ويشاركها كل لحظة فى المباراة لدرجة تشعرها بأنه يشارك معها فعليا.



كانت بطلة المصارعة سمر حمزة قد فازت بالميدالية البرونزية فى وزن 76 كجم فى بطولة التصنيف العالمى للمصارعة، على الألمانية فرانسى رادلت بنتيجة "6- 4"، ثم على الأمريكية بريشيوس روزانا "7-صفر"، إلا أنها خسرت أمام الأمريكية يلينا إفانوفنا "7-10"، لتعاود اللعب أمام الألمانية فرانسى رادلت على الميدالية البرونزية وتفوز عليها مرة أخرى بنتيجة "3- 1".



وكانت بطولة التصنيف العالمى قد انطلقت فى تونس ببرادس يوم /الخميس/ الماضى وتستمر حتى غدا /الأحد/ تحت اسم "زهير الصغير"، بمشاركة لاعبين من مصر وتونس والجزائر وفلسطين وكازاخستان وتركيا والأكوادور وكندا واليونان وفرنسا وجورجيا وأمريكا وإيران.