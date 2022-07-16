شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يهاجم الزمالك بـ"أجويرو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصطفي عبده، المدير الفني لفريق غزل المحلة، التشكيل الرسمى الذى يخوض به مباراة فريقه اليوم أمام الزمالك فى الجولة الـ 25 للدورى، والتى تنطلق بعد قليل باستاد غزل المحلة.

وجاء تشكيل المحلة كالتالى:

حراسة المرمى: عمرو شعبان.

الدفاع: هاني عادل- معاذ الحناوي- خالد سامي- مصطفى العش.

الوسط: حميد مـاو- أحمد الشيخ- إبراهيم كونيه.

الهجوم: هشام بلحة - عبد الرحمن عاطف "أجويرو"- عبده يحيى.

فيما جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمي : محمد عواد

خط الدفاع : محمود الونش – محمود علاء – احمد فتوح – حمزة المثلوثي

خط الوسط : امام عاشور – يوسف أوباما – محمد اوناجم

خط الهجوم : احمد سيد زيزو – اشرف بن شرقي – سيف الجزيري

ويدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الأول في جدول الترتيب بعد خوضه 24 مباراة جمع خلالها 54 نقطة بعدما حقق الفوز في 17 مباراة، وتعادل في 3 مباريات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 42 هدفاً وتلقت شباكه 25، فيما يدخل فريق المحلة المباراة متمسكا بالنقاط الثلاث لتحسين وضعه في جدول الترتيب، حيث يحتل الفريق المركز الـ 13 برصيد 26 نقطة جمعها بالفوز في 5 مباريات وتعادل في 11 مباراة وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 28، ويتقدم فريق المحلة عن مراكز الهبوط بـ 6 نقاط فقط، ما يضعه فى دائرة الخطر حتي اللحظات الأخيرة من الموسم.

الزمالك فاز على المقاولون العرب بهدف دون رد، فى الجولة الماضية بالدوري المصري الممتاز، بينما خسر غزل المحلة من البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور بالمسابقة.