شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعباً فى قائمة سموحة استعداداً لمواجهة البنك الأهلى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لنادي سموحة، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة البنك الأهلى المقرر لها السادسة والنصف مساء غد الأحد باستاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع الخامس والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت قائمة سموحة كالتالى: عمر صلاح، محمد أشرف، شريف رضا، أحمد حكم، احمد عبد التمساح، رجب نبيل، أحمد جمال، أحمد بيكهام، محمد كناريا، مصطفى الخواجة، محمد عبد العاطى، على الملوانى، حسين فيصل، صديق أجولا، محمد شكرى، مروان حمدى، أليا سيلا، ألكساندر أمير عادل، محمد نادى، فهد جمعة.

ويفتقد سموحة لجهود حارس الفريق الهانى سليمان والذى غاب أيضا عن موقعة الإسماعيلى الأخيرة بسبب مزق فى السمانة.

كما تعرض عبد الكبير الوادى لاعب سموحة للطرد عقب انتهاء مباراة الإسماعيلى الأخيرة بحجة الاعتراض على حكم المباراة، ويغيب أيضا حمدى علاء وخالد عبد الفتاح للطرد والإيقاف كما يفتقد الفريق لجهود محمود حليمو والذى يخضع للتاهيل عقب اجراء جراحه الصليبى.

ويسعى عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لسموحة تجهيز اللاعبين لتعويض النقص العدد الذى يعانى منه الفريق، مؤكدا أن لديه الثقة الكاملة فى تعويض الغيابات وتحقيق الثلاث نقاط، حيث يغيب كل من الهانى سليمان ومحمد حليمو وعبد الكبير الوادى وحمدى علاء وخالد عبد الفتاح.

ويحتل فريق سموحة المركز الخامس برصيد 39 نقطة، جمعها من 24 مباراة، حيث حقق الفوز فى 10 مباريات وتعادل 9 لقاءات وخسر 5 مواجهات، وسجل لاعبوه 36 هدفا واستقبلوا 31 هدفا.