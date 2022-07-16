شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى لا يعرف الهزيمة أمام بيراميدز آخر 6 مواجهات قبل مباراة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى الأهلي، فى التاسعة مساء اليوم السبت، مع بيراميدز على ملعب الدفاع الجوى، فى إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدورى، ويديرها الحكم الإسباني كارلوس جراندي. ويدخل الأهلي المباراة محتلا المركز الثالث برصيد 48 نقطة ويمتلك مباراتين مؤجلتين ضد الإسماعيلي والمقاولون، أما بيراميدز يحتل الوصافة برصيد 50 نقطة.

ويتسلح الأهلى برقم مميز قبل مواجهة الليلة، كونه لا يعرف الهزيمة آخر 6 مباريات أمام بيراميدز فى جميع المسابقات، حيث حقق الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى مثلها ولم يتذوق أى هزيمة.

وتعود آخر مباراة سقط فيها الأهلى أمام بيراميدز إلى 17 أغسطس 2019 فى دور الـ16 من كأس مصر، والتى خسرها بهدف نظيف، أى ما يقرب من الـ3 أعوام.

ويعول الأهلي على انتفاضته مع مدربه ريكاردو سواريز من أجل عبور عقبة بيراميدز، في مواجهة بمثابة لقاء 6 نقاط، خاصة أن بيراميدز منافس على الصدارة.

وطالب سواريز لاعبيه بمواصلة نغمة الانتصارات لتحقيق فوز مهم فى محاولة تصحيح المسار المحلى وانتظار تعثر الزمالك لاعتلاء صدارة المسابقة بعد خوض المؤجلات، ضمن خطة استعادة درع الدورى الذى فقده المارد الأحمر الموسم الماضى لصالح الفارس الأبيض.

ويسعى سواريز لتحقيقه فوزه الثانى في مسابقة الدوري بعدما تعادل سلبياً مع الجونة وفاز على فيوتشر برباعية دون رد بينما حقق فوزاً مع الاهلى بكأس مصر على حساب بتروجت بهدف دون رد.