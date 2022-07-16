شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبي بين فيوتشر والإسماعيلي فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى الشوط الأول بين الإسماعيلى وفيوتشر فى المباراة التى تجمع الفريقين حاليا باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

بدأت الخطورة فى الدقيقة 14 من زمن اللقاء حينما مر محمد الشامى لاعب فريق الإسماعيلى بشكل رائع يمين منطقة الجزاء ثم سدد كرة قوية مرت أعلى العارضة.

فيوتشر حاول الوصول لمرمى الدراويش وجاءت كرة عرضية من أحمد رفعت لاعب فريق فيوتشر من جهة اليسار ولكن مرت الكرة بغرابة من أمام أقدام محمد فاروق المنفرد بالمرمى. بعدها جاءت تسديدة قوية من عمر الوحش لاعب فريق الإسماعيلي من خارح منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

دخل الإسماعيلى اللقاء بتشكيل كالتالي: "حراسة المرمى: عمر رضوان، وخط الدفاع: محمد دسوقي، باهر محمدي، محمد هاشم، عصام صبحي، وخط الوسط: محمد بيومي، حسن ياسين، عمر الوحش، أحمد مدبولي، وخط الهجوم: عبد الرحمن مجدي، محمد الشامي."

فيما جاء تشكيل فيوتشر كالتالي: "حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش، وخط الدفاع: جوناثان ديفيد، سعد سمير، محمود مرعي، محمود شعبان، وخط الوسط: كريم نيدفيد، محمد غنام، محمد رضا بوبو، وخط الهجوم: أحمد رفعت، مروان محسن، محمد فاروق".

ويدخل ألفريقان المباراة بمعنويات مختلفة، حيث سقط فيوتشر برباعية نظيفة أمام الأهلى فى الجولة الماضية، بينما خطف الإسماعيلى فوزاً مهماً على سموحة بهدف نظيف فى نفس الجولة، كما انتهت مباراة الدور الأول التى جمعت ألفريقين بالتعادل السلبي.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة، فاز فى 11 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 7 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 36 هدفا واستقبلت شباكهم 25 هدفا.

فيما حقق الدرأويش ألفوز الخامس بالجولة الماضية بعد خوض 23 لقاء، حيث تعادل فى 8 مباريات وخسر 10 مواجهات، وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكهم 26 هدفاً.