شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يعلن انطلاق الموسم الرابع لمشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضة YLY والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فعاليات الموسم الرابع لمشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضة "شباب يدير شباب" YLY، وذلك خلال لقائه اليوم السبت مع مجموعة كبيرة من أعضاء المشروع بالمركز الأوليمبى بالمعادى.

أشاد وزير الشباب والرياضة بتميز مشروع "شباب يدير شباب "، وظهوره اللافت فى الثلاثة أعوام الماضية، وما حققه من نجاحات وإنجازات جعلت الجميع يشيد به، لافتاً إلى أن المشروع يضم شباباً واعياً ومسئولاً وصاحب فكر متطور وهى أمور ساهمت بشكل كبير فى نجاح المشروع.

أكد الوزير على تقديم كل الدعم لمبادرة الوزارة "شباب يدير شباب"، والتى يشارك أعضاؤها الشباب فى تنظيم مختلف الفعاليات والأحداث، بجانب تنفيذ عدد من الأنشطة المتنوعة على مدار العام، مشيراً إلى متابعة الوزارة للمبادرة، وتنفيذ مستهدفاتها على أرض الواقع.

وفتح الدكتور أشرف صبحى باب الحوار مع الشباب المشاركين باللقاء دار حول أهداف المبادرة خلال الفترة المقبلة، وآليات دمج مشاركة الشباب والفتيات بالأنشطة المختلفة التى تنفذها الوزارة على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

ويقوم القائمون على المبادرة بالمشاركة فى انطلاق برنامج "مستقبلنا ٢" بمركز شباب الشيخ ضرغام بمحافظة دمياط، يوم الأربعاء المقبل فى ضوء الترويج لأنشطة الوزارة، و تقديم أنشطة متنوعة شبابية ورياضية، بحضور الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.



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