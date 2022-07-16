شكرا لقرائتكم خبر عن كلاكيت تانى مرة.. عواد ينقد مرمى الزمالك من تسديدة معاذ الحناوى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنقذ محمد عواد حارس مرمى الزمالك فريقه من تسديدة معاذ الحناوى لاعب غزل المحلة في الدقيقة 41 من عمر المباراة المقامة باستاد المحلة ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدورى العام.

واستلم معاذ الحناوي كرة عرضية وسددها صاروخية ولكن عواد تألق وأنقذ مرماه ببراعة.

ودخل الزمالك المباراة بالتشكيل التالى:حراسة المرمي : محمد عواد،خط الدفاع : محمود الونش – محمود علاء – احمد فتوح – حمزة المثلوثي،خط الوسط : امام عاشور – يوسف أوباما – محمد اوناجم،خط الهجوم : احمد سيد زيزو – اشرف بن شرقي – سيف الجزيري

بينما بدأ غزل المحلة المباراة بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: عمرو شعبان،الدفاع: هاني عادل- معاذ الحناوي- خالد سامي- مصطفى العش،الوسط: حميد مـاو- أحمد الشيخ- إبراهيم كونيه،الهجوم: هشام بلحة - عبد الرحمن عاطف "أجويرو"- عبده يحيى.

ويحتل الزمالك المركز الأول في جدول الترتيب بعد خوضه 24 مباراة جمع خلالها 54 نقطة بعدما حقق الفوز في 17 مباراة، وتعادل في 3 مباريات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 42 هدفاً وتلقت شباكه 25.

فيما يدخل فريق المحلة المباراة متمسكا بالنقاط الثلاث لتحسين وضعه في جدول الترتيب، حيث يحتل الفريق المركز الـ 13 برصيد 26 نقطة جمعها بالفوز في 5 مباريات وتعادل في 11 مباراة وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 28، ويتقدم فريق المحلة عن مراكز الهبوط بـ 6 نقاط فقط، ما يضعه فى دائرة الخطر حتي اللحظات الأخيرة من الموسم.

واستطاع فريق الزمالك الفوز على نظيره المقاولون العرب بهدف دون رد، فى الجولة الماضية بالدوري المصري الممتاز، بينما خسر فريق غزل المحلة من البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور بالمسابقة.



































































