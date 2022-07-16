شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الدراويش يتفقد الملعب ورباعي فيوتشر يستقبلون الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أحمد سيد أوكا وطارق طه ومروان صحراوي ومروان محسن، رباعي فريق فيوتشر، على استقبال الإسماعيلي فور وصوله ملعب السلام وسط أجواء مغلفة بالألفة والسعادة بين الجانبين.

وسبق للرباعي اللعب والتألق بقميص الدراويش، حيث قاموا باسترجاع تلك الذكريات بشكل ودى مع زملائهم السابقين.

وحرص الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي على تفقد أرضية ملعب السلام، والذى يستضيف مواجهة الفريق مع فيوتشر مساء اليوم فى الجولة الخامسة والعشرين من عمر منافسات مسابقة الدوري المحلي، ونزل كل من محمد حمص المدرب العام وسيد توفيق مدرب حراس المرمى، فضلاً عن عمر الوحش قائد الفريق لتفقد الملعب من أجل الاطمئنان على مدى جاهزيته لاحتضان المباراة وسط حضور جماهيرى من جانب الدراويش.

ويتطلع الإسماعيلي لمواصلة الانتصارات بعد الفوز على سموحة بالجولة الماضية بهدف نظيف أحرزه عبد الرحمن مجدي من أجل تصحيح وضعه الحالي بجدول المسابقة المحلية الذى لا يليق بإسمه وشعبيته داخل وخارج مصر.

ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات مختلفة، حيث سقط فيوتشر برباعية نظيفة أمام الأهلي في الجولة الماضية، بينما خطف الإسماعيلي فوزاً مهماً على سموحة بهدف نظيف في نفس الجولة، كما انتهت مباراة الدور الأول التى جمعت الفريقين بالتعادل السلبي.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة، فاز فى 11 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 7 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 36 هدفا واستقبلت شباكهم 25 هدفا.

فيما حقق الدراويش الفوز الخامس بالجولة الماضية بعد خوض 23 لقاء، حيث تعادل في 8 مباريات وخسر 10 مواجهات، وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكهم 26 هدفاً.