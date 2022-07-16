شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الزمالك وغزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة الزمالك وغزل المحلة المقامة حالياً ضمن مباريات الجولة الـ 25 للدورى باستاد غزل المحلة، بالتعادل السلبى بين الفريقين.

حاول لاعبو الزمالك إحراز هدف التقدم سريعا وجاءت أول محاولة عن طريق إمام عاشور ولكن اللاعب ادعى السقوط داخل منطقة الجزاء ليحصل على إنذار، وتوالت هجمات الزمالك والتى قابلها دفاع منظم من غزل المحلة ليستمر التعادل السلبي بين الفريقين بعد مرور 15 دقيقة.

نشط لاعبو المحلة وبدأ أصحاب الأرض مبادلة الزمالك الهجمات، وكاد إبراهيم كونيه مهاجم المحلة من إحراز الهدف الأول عندما سدد كرة قوية تصدى لها محمد عواد حارس مرمي الزمالك ببراعة ، في المقابل كثف لاعبو الزمالك من هجماتهم، عن طريق اشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو وإمام عاشور، إلا أن عمرو شعبان حارس المحلة كان يقظا.

توقفت المباراة كثيرا بسبب الإصابات واضاعة الوقت من لاعبي المحلة، ونشط لاعبو المحلة بشكل ملحوظ وفي الدقيقة 36 أضاع أجويرو مهاجم المحلة أخطر هجمة لفريقه بعدما وضع الكرة فى جسد محمود الونش مدافع الزمالك عقب تخطى محمد عواد، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقن.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي : محمد عواد

خط الدفاع : محمود الونش – محمود علاء – احمد فتوح – حمزة المثلوثي

خط الوسط : امام عاشور – يوسف أوباما – محمد اوناجم

خط الهجوم : احمد سيد زيزو – اشرف بن شرقي – سيف الجزيري

فيما بدأ فريق غزل المحلة المباراة بتشكيل يضم كلا من :

حراسة المرمى: عمرو شعبان.

الدفاع: هاني عادل- معاذ الحناوي- خالد سامي- مصطفى العش.

الوسط: حميد مـاو- أحمد الشيخ- إبراهيم كونيه.

الهجوم: هشام بلحة- عبد الرحمن عاطف "أجويرو"- عبده يحيى.































































