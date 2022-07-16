شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفقد جهود إمام عاشور أمام سموحة بسبب الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب إمام عاشور، لاعب الزمالك، عن مباراة فريقه أمام سموحة بالجولة السادسة والعشرين من الدوري الممتاز، بعد حصوله على البطاقة الصفراء فى مباراة المحلة المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة 25 من الدولى العام.

أشهر الحكم محمد الصباحي البطاقة الصفراء لإمام بعد ادعائه السقوط داخل المنطقة رغبة فى الحصول على ركلة جزاء، ليغيب اللاعب عن مباراة سموحة المقرر لها 24 يوليو الجاري.

ويواجه الزمالك نظيره الأهلي في نهائي بطولة كأس مصر المستكملة من الموسم الماضي يوم 21 يوليو، ولن تؤثر البطاقة الصفراء على مشاركة عاشور بنهائي الكأس، لأنها بطولة منفصلة عن بطولة الدوري.

ودخل الزمالك المباراة بالتشكيل التالى: حراسة المرمي : محمد عواد،خط الدفاع : محمود الونش – محمود علاء – احمد فتوح – حمزة المثلوثي،خط الوسط : امام عاشور – يوسف أوباما – محمد اوناجم،خط الهجوم : احمد سيد زيزو – اشرف بن شرقي – سيف الجزيري

بينما بدأ غزل المحلة المباراة بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: عمرو شعبان،الدفاع: هاني عادل- معاذ الحناوي- خالد سامي- مصطفى العش،الوسط: حميد مـاو- أحمد الشيخ- إبراهيم كونيه،الهجوم: هشام بلحة - عبد الرحمن عاطف "أجويرو"- عبده يحيى.

ويحتل الزمالك المركز الأول في جدول الترتيب بعد خوضه 24 مباراة جمع خلالها 54 نقطة بعدما حقق الفوز في 17 مباراة، وتعادل في 3 مباريات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 42 هدفاً وتلقت شباكه 25.

فيما يدخل فريق المحلة المباراة متمسكا بالنقاط الثلاث لتحسين وضعه في جدول الترتيب، حيث يحتل الفريق المركز الـ 13 برصيد 26 نقطة جمعها بالفوز في 5 مباريات وتعادل في 11 مباراة وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 28، ويتقدم فريق المحلة عن مراكز الهبوط بـ 6 نقاط فقط، ما يضعه فى دائرة الخطر حتي اللحظات الأخيرة من الموسم.

واستطاع فريق الزمالك الفوز على المقاولون العرب بهدف دون رد، فى الجولة الماضية بالدوري المصري الممتاز، بينما خسر فريق غزل المحلة من البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور بالمسابقة.



































































