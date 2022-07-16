شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد يسعى لتحقيق الفوز الرابع على الأهلى بقميص بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلي لمواجهة مهمة ومرتقبة مع بيراميدز فى الجولة الـ25 من الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام مساء اليوم السبت. ويفتش عبد الله السعيد قائد بيراميدز عن فوزه الرابع على الأهلى، حيث واجه السعيد المارد الأحمر فى 8 مباريات منذ انضمامه للفريق عام 2019.

وحقق عبد الله السعيد مع بيراميدز الفوز فى 3 مباريات أمام الأهلي، وتلقي خسارتين، وانتهت 3 مباريات بالتعادل خلال المواسم الـ3 الماضية، ونجح فى تسجيل هدف وصنع آخر.

عبد الله السعيد هو اللاعب الوحيد الذى تمكن من التسجيل بقميصى الفريقين خلال مواجهاتهما، بواقع هدفين للأهلي وهدف لبيراميدز، وهو هداف تاريخى للمواجهات بشكل عام.

ومع الأهلى تألق عبد الله السعيد وحصد العديد من البطولات، جاءت كالتالى: 4 ألقاب دورى عام، بطولة واحدة كأس مصر، وبطولتين من كأس السوبر المصرى، وكأس السوبر الأفريقى ودورى أبطال أفريقيا.

عبد الله السعيد أحدث ضجة فى الكرة المصرية عندما كان لاعبًا فى صفوف النادى الأهلى، وقام بالتوقيع لصفوف الزمالك الأمر الذى ترتب عليه إعلان مجلس إدارة القلعة الحمراء عرض اللاعب للبيع وانتقل اللاعب بعدها لصفوف أهلى جدة السعودى، قبل أن يعود إلى براميدز.

عبدالله السعيد، كان قد دخل نادى المائة بالموسم قبل الماضى بعد هدفه فى مرمى الاتحاد السكندرى، بعد رحلة مع أندية الإسماعيلى والأهلى قبل أن يرتدى قيمص بيراميدز.

اللاعب صاحب الـ 37 عامًا، خاض 527 طوال تاريخه مع الساحرة المستديرة مسجلاً 142 أهداف وصانعًا 109 لزملائه خلال 41831 دقيقة لعب، أهداف السعيد جاءت بواقع 35 مع الإسماعيلي، و67 هدفا مع الأهلي، و38 هدفا مع بيراميدز.

وبدأ السعيد مسيرته فى الدورى المصرى موسم 2003-2004 بينما سجل أول أهدافه فى موسم 2005-2006، ويلعب السعيد حاليا مع بيراميدز موسمه رقم 17 فى الدورى المصري

فيما يحلم شريف إكرامى حارس فريق بيراميدز بتحقيق الفوز الأول له مع فريقه السماوى على الأهلى فريقه السابق، حيث لم يسبق أن حقق الفوز على الأهلى من قبل، حيث واجه الأحمر فى 3 مباريات، تعادل واحدة وخسر مرتين واستقبل 5 أهداف وخرج بشباك نظيفة فى مباراة.

من ناحية أخرى، قامت البنوك بالحجز على أرصدة وحسابات وودائع اللاعب عبد الله السعيد، نفاذا للحكم النهائي الصادر فى الدعوى التحكيمية رقم 16 لسنة 4ق لسنة 2020، من مركز التسوية والتحكيم الرياضي، وفاءً لمبلغ 2 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى مصروفات ورسوم التنفيذ.

وكان النادي الأهلي قد كلف المستشار القانوني للنادي محمد عثمان باتخاذ الإجراءات القانونية ضد اللاعب، الذى تحايل على تعاقده مع الأهلي المصري وأهلي جدة، وقام بفسخ التعاقد مع النادي السعودي واللعب لأحد الأندية المصرية، بالمخالفة لبنود العقد التي اشترطت غرامة 2 مليون دولار كشرط جزائي حال مخالفة بنود العقد.

ويجيز الحكم الصادر لصالح النادي الأهلي الحجز على أموال عبد الله السعيد لدى الغير، بالإضافة إلى أى أموال سائلة أو منقولة أو عقارية حتى تمام الوفاء بالدين محل الحكم.