شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا ينتصر لـ إيفونا ويغرم الصفاقسي التونسي 126 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتصر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" للاعب الجابوني ماليك إيفونا، المنتقل حديثًا لصفوف أسوان، وقرر تغريم ناديه السابق الصفاقسي التونسي 126 ألف دولار بعد فسخ عقد اللاعب بشكل يراه الفيفا تعسفياً.

وبحسب إذاعة "موزاييك" التونسية، فإن غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أصدرت قرارها بتاريخ 11 يوليو 2022 ضد الصفاقسي.

وألزم القرار النادى التونسي بدفع 54 ألف دولار مستحقات متأخرة، و72 ألف دولار غرامة فسخ تعسفى للعقد، بالإضافة إلى مصاريف أخرى تشمل الإقامة والتنقل.

وتشمل العقوبة حرمان النادي التونسي من القيد لثلاث فترات مقبلة، حيث أصيب إيفونا بقطع فى الرباط الصليبي، ليفسخ الصفاقسي تعاقده.