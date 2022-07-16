شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعباً فى قائمة البنك الأهلي لمواجهة سموحة بالدوري غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار خالد جلال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، 22 لاعباً للدخول فى معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق الإسكندرية، استعداداً لمواجهة سموحة غداً، الأحد، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز ويستضيفها استاد الإسكندرية فى السادسة والنصف مساءً.

وجاءت القائمة علي النحو التالي:

محمود الزنفلي - أحمد صبحي - محمد دبش - أمير مدحت - أحمد ياسين - عاصم صلاح - أسامة إبراهيم - محمد مصطفي ميدو- إسحاق يعقوبو - محمد هلال - محمد حامد - معروف يوسف - محمد فتحي- أحمد سعيد -محمود قاعود - محمود سيد -موسي دياوارا -محمد بسيوني - ناصر منسي - أسامة فيصل - فادي فريد - كريم بامبو.