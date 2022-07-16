شكرا لقرائتكم خبر عن كرة اليد المصرية.. طموحات عالمية لا تعرف المستحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تثبت كرة اليد المصرية، يوماً بعد يوم، أنها تمتلك طموحات عالمية لا تنتهى، خاصة فى ظل سلسلة النجاحات التى استطاعت اللعبة تحقيقها عالمياً وأدت لرفع سقف طموحات الجماهير المتابعة لرياضة كرة اليد بشكل كبير حتى أصبحت كرة اليد الشمعة المضيئة فى الرياضة المصرية.

ونجح منتخب مصر لكرة اليد الفترة الأخيرة فى وضع اسمه بين الكبار بشكل كبير، خاصة فى ظل إحراجه لمنتخب بحجم الدنمارك حامل اللقب فى بطولة العالم مصر 2021 الوصول معه إلى وقت إضافى والخسارة بالرميات الجزائية فى ربع نهائى المنافسة، ليحصد الفراعنة المركز السابع ببطولة العالم.

وبعد المشاركة فى بطولة العالم، حصد منتخب مصر لكرة اليد على المركز الرابع فى أولمبياد طوكيو الأخيرة.

وأدى تطور كرة اليد المصرية إلى عدم قبول الجماهير المصرية احتلال المركز الثانى وحصد فضية دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التى حققها المنتخب فى النسخة الأخيرة بالجزائر بالخسارة من إسبانيا بفارق هدف وحيد بنتيجة 28 / 27.

منتخب مصر لا يقبل بالتفوق الأفريقى فقط، بل يبحث دائماً عن تحقيق نجاحات عالمية، خاصة فى ظل وجود أكثر من محترف فى دوريات أوروبية فى صفوف الفراعنة، أمثال محمد سند وعلى زين و يحيى خالد، ومعهم عناصر الشباب أصحاب برونزية بطولة العالم للشباب وأبطال العالم للناشئين.

وبدأت نجاحات كرة اليد الأخيرة فى 2019 وسط حصد الشباب برونزية العالم بإسبانيا وتتويج الناشئين بكأس العالم بمقدونيا فى البطولة التى شهدت اهتماما كبيرا من جانب المصريين العاشقين للرياضة بشكل عام، حتى قام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بتكريم الأبطال فور وصولهم لتحفيز الناشئين بشكل كبير للعب كرة اليد التى تتفوق مصر فيها بشكل كبير.

ونجح منتخب مصر فى ضمان التأهل لبطولة العالم المقبلة بالسويد وبولندا عبر بوابة التأهل إلى نصف نهائى بطولة أمم أفريقيا التى تنظمها مصر حاليا و تسعى للتويج باللقب والمحافظة على التربع على عرش أفريقيا للنسخة الثانية على التوالى.