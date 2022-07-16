شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينسحب من صفقة شراء جون إيبوكا لاعب إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع مسئولو النادي الأهلي عن فكرة التعاقد مع النيجيري جون إيبوكا مهاجم إنبي في الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم هجوم الفريق الأحمر في الموسم المقبل، بعدما دخل اللاعب اهتمامات مسئولي الأهلي للتعاقد معه بنهاية الموسم الحالي.

وكشف مصدر بالأهلي عن أن هناك أكثر من سبب دفع الأهلي للانسحاب من صفقة جون إيبوكا، أولها رغبة الجهاز الفني للأهلي بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريز في ضم مهاجم لاتيني، وتتفاوض معه إدارة القلعة الحمراء في الوقت الحالي للتعاقد معه وتدعيم هجوم الفريق الأحمر في الموسم المقبل، بخلاف اكتمال قائمة اللاعبين الأجانب بالأهلي وتوجد صعوبة في ضم أكثر من لاعب أجنبي واحد سيتم قيده على حساب الموزمبيقي لويس ميكيسوني الذي اقترب من الانتقال لأي من الأندية المهتمة بالتعاقد معه في الصيف الحالي.

أوضح المصدر أن ثاني الأسباب التي تدفع الأهلي للتراجع عن حسم صفقة مهاجم إنبي هي تخوفه من فشل تجربة اللاعب النيجيري حال انضمامه للأهلي كما حدث مع أكثر من لاعب سابق مثل صلاح الدين سعيد ووالتر بواليا وجون أنطوي وأوسو كونان ومن قبلهم أكوتي منساه وتشيرنو.

شدد المصدر على أن الأهلي يرفض إتمام التعاقد مع جون إيبوكا، ولا يفكر في ضم اللاعب من إنبي، وأن اللاعب الوحيد الذي يرغب الأهلي في شرائه من النادي البترولي هو مصطفى شلبي جناح إنبي.

وتألق جون إيبوكا مع إنبي في الموسم الحالي حيث سجل 10 أهداف في الدوري المصري ويحتل المركز الرابع في ترتيب هدافي المسابقة.