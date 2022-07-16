شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. الزمالك يبحث عن الهدف الأول وغزل المحلة يتماسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 30 دقيقة من عمر مباراة الزمالك وغزل المحلة المقامة حالياً ضمن مباريات الجولة الـ 25 للدورى باستاد غزل المحلة، وما زال التعادل السلبى بين الفريقين.

حاول لاعبو الزمالك إحراز هدف التقدم سريعا وجاءت أول محاولة عن طريق إمام عاشور ولكن اللاعب ادعى السقوط داخل منطقة الجزاء ليحصل على إنذار، وتوالت هجمات الزمالك والتى قابلها دفاع منظم من غزل المحلة ليستمر التعادل السلبي بين الفريقين بعد مرور 15 دقيقة

نشط لاعبو المحلة وبدأ أصحاب الأرض مبادلة الزمالك الهجمات، وكاد إبراهيم كونيه مهاجم المحلة من إحراز الهدف الأول عندما سدد كرة قوية تصدى لها محمد عواد حارس مرمي الزمالك ببراعة ، في المقابل كثف لاعبو الزمالك من هجماتهم، عن طريق اشرف بن شرقي واحمد سيد زيزو وإمام عاشور إلا أن عمرو شعبان حارس المحلة كان يقظا ليستمر التعادل السلبي بين الفريقين.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي : محمد عواد

خط الدفاع : محمود الونش – محمود علاء – احمد فتوح – حمزة المثلوثي

خط الوسط : امام عاشور – يوسف أوباما – محمد اوناجم

خط الهجوم : احمد سيد زيزو – اشرف بن شرقي – سيف الجزيري

فيما بدأ فريق غزل المحلة المباراة بتشكيل يضم كل من :

حراسة المرمى: عمرو شعبان.

الدفاع: هاني عادل- معاذ الحناوي- خالد سامي- مصطفى العش.

الوسط: حميد مـاو- أحمد الشيخ- إبراهيم كونيه.

الهجوم: هشام بلحة- عبد الرحمن عاطف "أجويرو"- عبده يحيى.

يدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الأول في جدول الترتيب بعد خوضه 24 مباراة جمع خلالها 54 نقطة بعدما حقق الفوز في 17 مباراة، وتعادل في 3 مباريات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 42 هدفاً وتلقت شباكه 25، فيما يدخل فريق المحلة المباراة متمسكا بالنقاط الثلاث لتحسين وضعه في جدول الترتيب، حيث يحتل الفريق المركز الـ 13 برصيد 26 نقطة جمعها بالفوز في 5 مباريات وتعادل في 11 مباراة وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 28، ويتقدم فريق المحلة عن مراكز الهبوط بـ 6 نقاط فقط، ما يضعه فى دائرة الخطر حتي اللحظات الأخيرة من الموسم.

الزمالك فاز على المقاولون العرب بهدف دون رد، فى الجولة الماضية بالدوري المصري الممتاز، بينما خسر غزل المحلة من البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور بالمسابقة.







































































