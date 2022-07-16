شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال فيلم "العميل المزدوج" بين الأهلى وبيراميدز قبل مواجهة الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الأهلى مع بيراميدزباستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية.

محمد مجدى أفشة، عبد الله السعيد، رمضان صبحي، محمد فاروق، شريف إكرامي، وأحمد فتحي، وحسين السيد مارسيلو جميعهم عناصر من أصحاب الخبرات والأسماء الرنانة فى الكرة المصرية، غير أن مباراة اليوم ستشكل تحدياً خاصاً لكل منهم فى مواجهة ناديه السابق سواء الأهلى أو بيراميدز.



العميل المزدوج فى الاهلى وبيراميدز

من جهته طالب البرتغالى ريكاردو سواريز، المدير الفني للأهلى، لاعبيه بمواصلة نغمة الانتصارات لتحقيق فوز مهم فى محاولة تصحيح المسار المحلى وانتظار تعثر الزمالك لاعتلاء صدارة المسابقة بعد خوض المؤجلات، ضمن خطة استعادة درع الدورى الذى فقده المارد الأحمر الموسم الماضى لصالح الفارس الأبيض.

ويسعى سواريز لتحقيقه فوزه الثانى في مسابقة الدوري بعدما تعادل سلبياً مع الجونة وفاز على فيوتشر بينما حقق فوزاً مع الاهلى بكأس مصر على حساب بتروجت.

وتتبقى للأهلى مباراتان مؤجلتان وفى حالة فوز الأحمر فيهما سيحصد 6 نقاط، ترفع رصيده للنقطة 54، ليصبح متساويًا مع الزمالك فى عدد النقاط ولكن يفرق عنه في المواجهات المباشرة، حيث يتربع الأبيض على صدارة الجدول حاليًا برصيد 54 نقطة، ويأتى بيراميدز من بعده فى المركز الثانى برصيد 50 نقطة.