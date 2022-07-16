شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رفعت ومروان محسن يقودان هجوم فيوتشر أمام الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن على ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلى فى المباراة التى تجمع الفريقين مساء اليوم السبت، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش

خط الدفاع: جوناثان ديفيد - سعد سمير - محمود مرعي - محمود شعبان

خط الوسط: كريم نيدفيد - محمد غنام - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: أحمد رفعت - مروان محسن - محمد فاروق

ويدخل ألفريقان المباراة بمعنويات مختلفة، حيث سقط فيوتشر برباعية نظيفة أمام الأهلى فى الجولة الماضية، بينما خطف الإسماعيلى فوزاً مهماً على سموحة بهدف نظيف فى نفس الجولة، كما انتهت مباراة الدور الأول التى جمعت ألفريقين بالتعادل السلبي.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة، فاز فى 11 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 7 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 36 هدفا واستقبلت شباكهم 25 هدفا.

فيما حقق الدرأويش ألفوز الخامس بالجولة الماضية بعد خوض 23 لقاء، حيث تعادل فى 8 مباريات وخسر 10 مواجهات، وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكهم 26 هدفاً.