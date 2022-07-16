شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يسيطر على مواجهة الزمالك وغزل المحلة بعد 15 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطر التعادل السلبي على أول 15 دقيقة بين الزمالك وغزل المحلة فى المباراة المقامة حالياً ضمن مباريات الجولة الـ 25 للدورى باستاد غزل المحلة.

حاول لاعبو الزمالك إحراز هدف التقدم سريعا وجاءت أول محاولة عن طريق إمام عاشور ولكن اللاعب ادعى السقوط داخل منطقة الجزاء ليحصل على إنذار، وتوالت هجمات الزمالك والتي قابلها دفاع منظم من غزل المحلة ليستمر التعادل السلبي بين الفريقين بعد مرور 15 دقيقة.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي : محمد عواد

خط الدفاع : محمود الونش – محمود علاء – احمد فتوح – حمزة المثلوثي

خط الوسط : امام عاشور – يوسف أوباما – محمد اوناجم

خط الهجوم : احمد سيد زيزو – اشرف بن شرقي – سيف الجزيري

فيما بدأ فريق غزل المحلة المباراة بتشكيل يضم كل من :

حراسة المرمى: عمرو شعبان.

الدفاع: هاني عادل- معاذ الحناوي- خالد سامي- مصطفى العش.

الوسط: حميد مـاو- أحمد الشيخ- إبراهيم كونيه.

الهجوم: هشام بلحة- عبد الرحمن عاطف "أجويرو"- عبده يحيى.

يدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الأول في جدول الترتيب بعد خوضه 24 مباراة جمع خلالها 54 نقطة بعدما حقق الفوز في 17 مباراة، وتعادل في 3 مباريات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 42 هدفاً وتلقت شباكه 25، فيما يدخل فريق المحلة المباراة متمسكا بالنقاط الثلاث لتحسين وضعه في جدول الترتيب، حيث يحتل الفريق المركز الـ 13 برصيد 26 نقطة جمعها بالفوز في 5 مباريات وتعادل في 11 مباراة وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 28، ويتقدم فريق المحلة عن مراكز الهبوط بـ 6 نقاط فقط، ما يضعه فى دائرة الخطر حتي اللحظات الأخيرة من الموسم.

الزمالك فاز على المقاولون العرب بهدف دون رد، فى الجولة الماضية بالدوري المصري الممتاز، بينما خسر غزل المحلة من البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور بالمسابقة.







































































