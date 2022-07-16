شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أهداف بتوقيع الأجانب فى مواجهات الأهلى وبيراميدز.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الاهلى نظيره بيراميدز فى التاسعة مساء اليوم، السبت، فى الجولة 25 لمسابقة الدوري الممتاز باستاد الدفاع الجوى فى مباراة تحظى بأهمية كُبرى فى الشارع الكروي المصري لعدة اعتبارات، فى مقدمتها قوة وحساسية مواجهات الفريقين، فالأهلي هو البطل الأكثر تتويجاً بالدوري وكأس مصر أما بيراميدز فأصبح بمثابة قوة كبرى فى الكرة المصرية وتفوق على الأهلي أكثر من مرة خلال السنوات الماضية بعدما دعّم صفوفه بعدد كبير من اللاعبين أصحاب القدرات الفنية العالية والمهارات الخاصة، ويضم الفريقان مجموعة من أفضل اللاعبين فى الكرة المصرية حالياً.

نجح الأجانب فى تسجيل 6 أهداف فى مواجهات الأهلى وبيراميدز، "كينو وتراوري" لبيراميدز، و"أزارو وبادجى وديانج" للأهلي.



الأجانب فى الأهلى وبيراميدز

ويدخل المارد الأحمر مباراة الليلة بحثاً عن مواصلة الانتصارات بعد الفوز الكبير على فيوتشر برباعية دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة، وفى المقابل تعادل بيراميدز مع طلائع الجيش بهدفين لكل فريق فى نفس الجولة.

ويتواصل غياب أكرم توفيق وعمار حمدى وميكيسونى وبيرسى تاو ومحمود وحيد وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد هانى عن الأهلى فى مباراة بيراميدز بسبب الإصابة.