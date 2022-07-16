شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على بيراميدز فى القيمة التسويقية قبل صدام الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الاهلى، فى التاسعة مساء اليوم، السبت، واحدة من أصعب مبارياته المحلية هذا الموسم حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على بيراميدز باستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية.

ويدخل المارد الأحمر مباراة الليلة بحثاً عن مواصلة الانتصارات بعد الفوز الكبير على فيوتشر برباعية دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة، وفى المقابل تعادل بيراميدز مع طلائع الجيش بهدفين لكل فريق فى نفس الجولة.

وتبلغ القيمة التسويقية للأهلى 31.85 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لبيراميدز 17.95 مليون يورو.



القيمة التسويقية للاهلى وبيراميدز

وتتبقى للأهلى مباراتان مؤجلتان وفى حال فوز الأحمر فيهما سيحصد 6 نقاط، ترفع رصيده للنقطة 54، ليصبح متساويًا مع الزمالك فى عدد النقاط ولكن يفرق عنه في المواجهات المباشرة، حيث يتربع الأبيض على صدارة الجدول حاليًا برصيد 54 نقطة، ويأتى بيراميدز من بعده فى المركز الثانى برصيد 50 نقطة.

ويتواصل يستمر غياب أكرم توفيق وعمار حمدى وميكيسونى وبيرسى تاو ومحمود وحيد وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد هانى عن الأهلى في مباراة بيراميدز بسبب الإصابة.