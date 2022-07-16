شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السيد يلحق بمحمد وياسين لدور الـ64 الرئيسي لسيف المبارزة ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل البطل المصرى أحمد السيد لاعب منتخب مصر لسيف المبارزة لدور الـ64 الرئيسي بفردي الرجال، بعد تغلبه على بطل كندا بدور الـ64 التمهيدى بنتيجة 15-10 ببطولة العالم للسلاح المقامة فى مصر.

وكان أحمد السيد قد فاز على بطل إسرائيل فى دور الـ128 بنتيجة 15-12 ليتأهل بذلك لمنافسات دور الـ64 الرئيسي برفقة كل من محمد ياسين ومحمد السيد.

واستطاع محمد ياسين تحقيق العلامة الكاملة والفوز بكل مبارياته بالمجموعة ليتأهل لدور ال64 الرئيسي مباشرة.

وكان محمد السيد لاعب منتخب مصر في سيف المبارزة والمصنف الثامن عالميًا قد تأهل إلى دور الـ 64 الرئيسي مباشرةً دون خوض مباريات دور المجموعات اليوم، وذلك بسبب تواجده ضمن قائمة أفضل 16 مصنفا على البطولة.

وكان أحمد السكري قد ودع منافسات البطولة بعد أن تأهل من المجموعات ووصل لدور ال128 ليخسر من بطل التشيك بنتيجة 15-13.

ومن المنتظر أن تستكمل منافسات فردي الرجال لسيف المبارزة الثلاثاء المقبل 19 يوليو الجاري.