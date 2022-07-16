شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيري يقود هجوم الزمالك فى مواجهة غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل فريقه استعداداً لمواجهة فريق غزل المحلة، والتى تنطلق فى السادسة والنصف مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الزمالك كلا من:

فى حراسة المرمى : محمد عواد.

فى خط الدفاع : محمد عبد الغني - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح - حمزة المثلوثي .

فى خط الوسط: إمام عاشور - أحمد سيد " زيزو" - أشرف بن شرقي - سيد عبد الله "نيمار".

خط الهجوم : سيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد نديم ومحمود علاء وحازم إمام وإسلام جابر وعبد الله جمعة ويوسف إبراهيم "أوباما" وأيمن حفني ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" ومحمد أوناجم.

ويدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الأول في جدول الترتيب بعد خوضه 24 مباراة جمع خلالها 54 نقطة بعدما حقق الفوز في 17 مباراة، وتعادل في 3 مباريات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 42 هدفاً وتلقت شباكه 25، فيما يدخل فريق المحلة المباراة متمسكا بالنقاط الثلاث لتحسين وضعه في جدول الترتيب، حيث يحتل الفريق المركز الـ 13 برصيد 26 نقطة جمعها بالفوز في 5 مباريات وتعادل في 11 مباراة وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 28، ويتقدم فريق المحلة عن مراكز الهبوط بـ 6 نقاط فقط، ما يضعه فى دائرة الخطر حتي اللحظات الأخيرة من الموسم.

الزمالك فاز على المقاولون العرب بهدف دون رد، فى الجولة الماضية بالدوري المصري الممتاز، بينما خسر غزل المحلة من البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور بالمسابقة.