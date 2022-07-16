شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يهاجم فيوتشر بـ الشامي ومدبولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حمزة الجمل، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، تشكيل فريقه لمواجهة فيوتشر فى المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم، السبت، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي

عمر ضروان في حراسة المرمى

باهر المحمدي ومحمد هاشم وعصام ودسوقي في خط الدفاع

عمر الوحش وبيومي وياسين ومجدي في خط الوسط

محمد الشامي وأحمد مدبولى في الهجوم

ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات مختلفة، حيث سقط فيوتشر برباعية نظيفة أمام الأهلي في الجولة الماضية، بينما خطف الإسماعيلي فوزاً مهماً على سموحة بهدف نظيف في نفس الجولة، كما انتهت مباراة الدور الأول التى جمعت الفريقين بالتعادل السلبي.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة، فاز فى 11 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 7 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 36 هدفا واستقبلت شباكهم 25 هدفا.

فيما حقق الدراويش الفوز الخامس بالجولة الماضية بعد خوض 23 لقاء، حيث تعادل في 8 مباريات وخسر 10 مواجهات، وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكهم 26 هدفاً.