شكرا لقرائتكم خبر عن 6 لاعبين صمام أمام فراعنة اليد أمام تونس الليلة.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطمح الجماهير المصرية العاشقة لرياضة كرة اليد فى حسم منتخب الفراعنة التأهل لنهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر وتستمر حتى يوم 18 يوليو الجارى بالفوز على تونس فى المواجهة المقرر أن تجمعهما فى التاسعة مساء اليوم السبت على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر ضمن مواجهات نصف النهائى.

ويعول الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا، على عدد من اللاعبين أصحاب الخبرات وعناصر الشباب فى هذه المواجهة، خاصة فى ظل ظهور لاعبى الفراعنة بأداء ثابت وقوى منذ إنطلاق المنافسات وأبرز هذه العناصر هم: يحيى خالد وأكرم يسرى وعلى زين وحسن قداح وأحمد الأحمر وأحمد هشام سيسة.

ونجح أكرم يسرى فى الحصول على لقب أفضل لاعب فى أول مباراة للفراعنة أمام الكاميرون و من بعده يحيى خالد فى مواجهة المغرب ثم حسن قداح فى مباراة الجزائر بربع نهائى أفريقيا .

ونجح منتخب مصر فى التأهل إلى نصف نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية بالفوز أمس على الجزائر بنتيجة 34/19 فى دور الثمانية ليضمن أيضا بطاقة التأهل لبطولة العالم المقبلة.