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شكرا لقرائتكم خبر عن 6 لاعبين صمام أمام فراعنة اليد أمام تونس الليلة.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تطمح الجماهير المصرية العاشقة لرياضة كرة اليد فى حسم منتخب الفراعنة التأهل لنهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر وتستمر حتى يوم 18 يوليو الجارى بالفوز على تونس فى المواجهة المقرر أن تجمعهما فى التاسعة مساء اليوم السبت على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر ضمن مواجهات نصف النهائى.
ويعول الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا، على عدد من اللاعبين أصحاب الخبرات وعناصر الشباب فى هذه المواجهة، خاصة فى ظل ظهور لاعبى الفراعنة بأداء ثابت وقوى منذ إنطلاق المنافسات وأبرز هذه العناصر هم: يحيى خالد وأكرم يسرى وعلى زين وحسن قداح وأحمد الأحمر وأحمد هشام سيسة.
ونجح أكرم يسرى فى الحصول على لقب أفضل لاعب فى أول مباراة للفراعنة أمام الكاميرون و من بعده يحيى خالد فى مواجهة المغرب ثم حسن قداح فى مباراة الجزائر بربع نهائى أفريقيا .
ونجح منتخب مصر فى التأهل إلى نصف نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية بالفوز أمس على الجزائر بنتيجة 34/19 فى دور الثمانية ليضمن أيضا بطاقة التأهل لبطولة العالم المقبلة.
وإنتهى الشوط الأول بنتيجة 20/8 لصالح الفراعنة فى شوط شهد تألق كلا من اللاعبين ، حسن وليد قداح و عمر الوكيل بكار و الحارس المخضرم كريم هنداوى وسط محاولات من الجانب الجزائرى لتقليص فارق النقاط فى ظل البداية الهجومية القوية من جانب الفراعنة.
بينما شهد الشوط الثانى، مواصلة الفراعنة للتفوق الهجومي ، خاصة من جانب أحمد هشام سيسة و حسن وليد قداح.
ووصل منتخب مصر لكرة اليد إلى دور ربع نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر مُحققاً العلامة الكاملة بالفوز على الكاميرون والمغرب فى دور المجموعات.
ونجح منتخب مصر فى تحقيق الفوز على نظيره المغربى بنتيجة 36/21 فى ثان مواجهاته ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر على صالة حسن مصطفى بعدما كان قد حقق الفوز فى ضربة البداية بالفوز على الكاميرون بنتيجة 40 / 17، حيث أن مجموعة الفراعنة بالدور الأول ضمت 3 منتخبات فقط.
ويطمح الفراعنة فى إسعاد الجماهير على أرضهم بعد إخفاق حصد ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر والاكتفاء بحصد الفضية بالخسارة من إسبانيا فى النهائى بفارق هدف وحيد بنتيجة 28/27.