شكرا لقرائتكم خبر عن غينيا تهزم أنجولا 36/39 وتنافس على تذكرة مونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب غينيا لرجال كرة اليد على أنجولا بنتيجة 39 - 36، فى إطار مباريات تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن ببطولة كأس الأمم الأفريقية رقم 25 التى تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 11 وحتى 18 يوليو الجارى.

وكان اللقاء فى الوقت الأصلى قد انتهى بالتعادل بين المنتخبين بنتيجة 32 - 32، قبل أن يفوز المنتخب الغيني في الوقت الإضافي.

وتقدم المنتخب الأنجولي بنتيجة 20 - 15، قبل أن يدرك المنتخب الغيني التعادل قبل نهاية اللقاء بلحظات.

وينتظر المنتخب الغيني الفائز من المواجهة التي تجمع بين الجزائر والكونغو الديمقراطية بعد قليل، للعب على المركزين الخامس والسادس، ليصعد الفائز لبطولة العالم المقبلة المقرر إقامتها مطلع العام المقبل فى السويد وبولندا.

وكان المنتخب الغيني قد خسر فى ربع النهائي أمام نظيره المغربي بنتيجة 28 - 24، فيما تلقى المنتخب الأنجولي الخسارة أمام نظيره منتخب الرأس الأخضر بنتيجة 24 - 23.

وحصل ليبون الجناح الأيمن لمنتخب غينيا على لقب رجل المباراة بعد تألقه لاسيما في النواحي الهجومية.