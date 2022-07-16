شكرا لقرائتكم خبر عن جونياس لا يعرف الفوز على الأهلى قبل المواجهة السادسة مع بيراميدز.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية، مساء اليوم السبت إلى ملعب الدفاع الجوي لمتابعة المواجهة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز، ضمن مواجهات الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 48 نقطة ويمتلك مباراتين مؤجلتين ضد الإسماعيلي والمقاولون، أما بيراميدز يحتل الوصافة برصيد 50 نقطة.

وخاض اليوناني جونياس المدير الفني لبيراميدز 5 مباريات سابقة أمام الأهلى، تعادل فى لقاء وخسر أربع مرات وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه عشرة أهداف.



كشف حساب جونيس امام الأهلى

كان اللقاء الأول لجونياس أمام الأهلى مع وادى دجلة في 2018 وفاز المارد الأحمر بهدف دون رد وكانت المباراة الثانية في 2019 وخسر بهدفين مقابل هدف وفى المباراة الثالثة مع دجلة أيضاً خسر جونيس بثلاثية دون رد في 2019 بينما حقق المدرب اليوناني تعادله الوحيد مع بيراميدز بهدفين لكل فريق في 2021 ثم خسر مع بيراميدز 2-1 فى آخر لقاء أمام الاهلى بكأس مصر.