شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. طبيب مصرى صاحب فكرة إنشاء استاد القاهرة بتكلفة 3 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاءت فكرة إنشاء استاد القاهرة الدولي فى أبريل من العام 1948، أى قبل الشروع فى بنائه، وطرأت الفكرة على ذهن طاهر باشا، وهو طبيب مصرى فى العلوم السياسية، من أصل تركى، أسس دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وكان رئيسا للجنة الأولمبية المصرية، وعضوا فى اللجنة التنفيذية اللجنة الأولمبية الدولية فى الأعوام بين 1952 إلى 1957.

وبدأ محمد طاهر باشا السعى وراء الفكرة نهاية ثلاثينيات القرن الماضى، وتلقى دعما من بعض المسئولين للفكرة وبناء الملعب على أرض جوار مدينة الأوقاف الجديدة، والتى تقع الآن بجوار نادى الزمالك وشارع جامعة الدول العربية، لكن التكلفة الضخمة لثمن الأرض أوقفت المشروع.

استمر بناء الاستاد على مدار 3 سنوات بتكلفة إجمالية 3 ملايين جنيه، وكان من أكبر الملاعب فى أفريقيا والشرق الأوسط فى ذلك الوقت، كما ضم لوحة نتائج إلكترونية باللغتين العربية والإنجليزية بالإضافة إلى أربعة أبراج إضاءة عملاقة.

وتبلغ سعة استاد القاهرة 75 ألف متفرج، وخضع استاد القاهرة الرياضى لتجديدات كبرى فى عامى 2004 و 2008، وكان من أبرز البطولات التى استضافها فى العقدين الماضيين، كأس الأمم الأفريقية 2006 و2019، وبطولة كأس العالم تحت 17 سنة لكرة القدم عام 1997 وبطولة كأس العالم للشباب عام 2009.

وافتتح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر استاد القاهرة فى العيد الثامن لثورة يوليو 1952 بسعة 74 ألف مقعد.