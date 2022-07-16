شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. مصر تهزم تونس على ملعبها فى آخر مواجهة أفريقية باليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى منتخب مصر لكرة اليد بكل قوته لحسم التأهل إلى نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر وتستمر حتى يوم 18 يوليو الجارى عبر الفوز على تونس فى المواجهة التى تجمعهما فى التاسعة مساء اليوم فى نصف نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وشهدت آخر مواجهة أفريقية جمعت كلا المنتخبين فوز الفراعنة بنتيجة 27 / 23 فى نهائى نسخة 2020 لكأس أمم أفريقيا، والتى أقيمت على أرض النسور، وتأهل منتخب مصر من خلالها إلى أولمبياد طوكيو.

ونجح منتخب مصر فى التأهل إلى نصف نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية بالفوز أمس على الجزائر بنتيجة 34/19 فى دور الثمانية ليضمن أيضا بطاقة التأهل لبطولة العالم المقبلة .

ووصل منتخب مصر لكرة اليد إلى دور ربع نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر مُحققاً العلامة الكاملة بالفوز على الكاميرون والمغرب فى دور المجموعات.

ونجح منتخب مصر فى تحقيق الفوز على نظيره المغربى بنتيجة 36/21 فى ثانى مواجهاته ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر على صالة حسن مصطفى بعدما حقق الفوز فى ضربة البداية بالفوز على الكاميرون بنتيجة 40 / 17، حيث إن مجموعة الفراعنة بالدور الأول ضمت 3 منتخبات فقط.

ويطمح الفراعنة فى إسعاد الجماهير على أرضهم بعد إخفاق حصد ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر والاكتفاء بحصد الفضية بالخسارة من إسبانيا فى النهائى بفارق هدف وحيد بنتيجة 28/27.