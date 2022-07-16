الامارات | شباب الأهلي يجدد شراكته مع "دييز" الراعي الذهبي للفريق الأول حتى 2024

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يجدد شراكته مع "دييز" الراعي الذهبي للفريق الأول حتى 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي شباب الأهلي وسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز" الراعي الذهبي للفريق الأول لكرة القدم عن تجديد اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما، حيث تقرر أن تستمر السلطة بصفة الراعي الذهبي لموسمين إضافيين حتى العام 2024.

وجرى التوقيع على الاتفاقية بالمنطقة الحرة بمطار دبي "دافز"، بحضور الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز" الدكتور محمد الزرعوني ورئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي الفريق محمد أحمد المري وعضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي خليفة سليمان ونائب رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الجماعية والفردية اللواء طلال أحمد الشنقيطي والمدير الاداري للنادي د.خالد الزاهد وعدد من المسؤولين من كلا الطرفين، كما تواجد خلال مراسم التوقيع لاعبا الفريق الأول، ايغور خيسوس ومهدي قايدي.

وجاء تجديد اتفاقية الشراكة تأكيداً لحرص الجانبين على استمرار التعاون بينهما، بما يعود بالفائدة المرجوة على الجانبين، ويسهم في تطوير العلاقات بين الأندية الرياضية والمؤسسات الوطنية الراغبة في دعم القطاع الرياضي، ويسهم في تحقيق مزيد من الانجازات لفرقنا الرياضية التي تمثل دولة الإمارات العربية المتحدة في المحافل الدولية بما يعزز المكانة الرياضية للدولة على مستوى العالم.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز" الدكتور محمد الزرعوني: "إن دعم المؤسسات الرياضية في الإمارة ينبثق من إيماننا بمسؤولية "دييز" المجتمعية، خصوصاً في المجتمع الرياضي الموّلد للفرص والمتفاعل بشكل كبير مع فئة الشباب عبر البرامج التأهيلية والأنشطة التوعوية المؤثرة".

‎وعن تجديد الرعاية، قال: "إن تجديد رعاية نادي شباب الأهلي يعود لثقتنا بتاريخه الحافل بالإنجازات، ولاسّيما بأن النادي يتمتع بمقومات قوية وعزيمة شديدة تدفعه لتمثيل الكرة الإماراتية على الصعيد الإقليمي والدولي. وتتمنى "دييز" التوفيق لشباب الأهلي خلال الموسم القادم."

من جانبه توجه رئيس مجلس إدارة شركة الألعاب الرياضية الفريق محمد أحمد المري في النادي بالشكر لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة على دعمهم ومساهمتهم برعاية الفريق الأول لموسمين إضافيين، وقال: "لطالما أكدت الشركات الوطنية دعمها الدائم للرياضة الإماراتية مؤكدين بذلك على وقفة أبناء الإمارات جنباً إلى جنب مع المؤسسات الرياضية، وتشجيعها على المضي قدماً لتحقيق الأهداف المنشودة في تطويرها والرقي بها".

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