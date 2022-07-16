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الامارات | رسمياً.. ليفاندوفسكي ينتقل إلى برشلونة

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد بايرن ميونيخ الألماني السبت أنه توصّل إلى اتفاق مع برشلونة الإسباني يقضي بانتقال هدافه البولندي رويرت ليفاندوفسكي إلى النادي الكاتالوني، من دون الإشارة إلى أي تفاصيل.

ونقل النادي البافاري في تغريدة عبر حسابه على تويتر عن رئيسه هيربرت هاينر قوله "لقد توصلنا إلى اتفاق شفهي مع برشلونة. من الجيد أن يكون هناك وضوح لجميع الأطراف"، فيما أكد المدير التنفيذي لبطل ألمانيا أوليفر كان في مقابلة مع صحيفة "بيلد" أن "العقد المكتوب لم يتم الانتهاء منه بعد".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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