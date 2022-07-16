رياض محرز يجدد عقده مع مانشستر سيتي حتى 2025

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يوليه 2022

اعلن نادي مانشستر سيتي بطل الدوري الإنكليزي، تجديد عقد مهاجمه الدولي الجزائري رياض محرز حتى العام 2025م.



وقال مدير فريق مانشستر سيتي الإسباني تشيكي بيغريستين "لعب رياض محرز دوراً كبيراً في نجاحنا في السنوات الأربع منذ انضمامه إلينا".

وقال محرز "أنا سعيد للغاية بتوقيع الاتفاق الجديد، واستمتعت بكل دقيقة من وقتي هنا، وإنه لمن دواعي سروري أن أكون جزءا من هذا النادي الرائع".

واضاف"إن مساهمتنا في تحقيق النجاح الذي حققناه في المواسم الأربعة الماضية لا يُنسى وجعلنا جميعا نتعطش للتطلع لتحقيق المزيد".

وسجل محرز 24 هدفا للسيتي في جميع المسابقات الموسم الماضي، كما فاز بثلاثة ألقاب في الدوري الإنكليزي الممتاز، وثلاثة ألقاب في كأس الرابطة وكأس الإتحاد مرة واحدة مع سيتي.