تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مصر وتونس.. في كأس أفريقيا لكرة اليد 2022

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يوليه 2022

ستكون الأنظار متجهة إلى المواجهة المرتقبة في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا لكرة اليد 2022 بين مصر وتونس.



ونجح منتخب مصر في بلوغ نصف نهائي كأس أمم أفريقيا لكرة اليد 2022 بعد الفوز على نظيره الجزائري، فيما أقصى منتخب تونس منافسته الكونغو من نفس المرحلة.

من المقرر أن يلتقي منتخبا مصر وتونس في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا لكرة اليد 2022، مساء اليوم السبت.

وستنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساء بتوقيت تونس.

تُنقل كافة مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد 2022 عبر شاشة قنوات "أون تايم سبورتس 3" المصرية.

كما توفر القناة على متابعيها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فرصة مشاهدة بث مباشر للمباراة عبر صفحتها.

تردد قنوات أون تايم سبورتس الناقلة لمباراة مصر وتونس على النايل سات

التردد: 11861

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 6/5