ما هو موعد مباراة بيراميدز والأهلي في الدوري المصري؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يوليه 2022

يستضيف بيراميدز نظيره الأهلي، في مباراة بات ينظر إليها باعتبارها أحد أهم مواجهات الدوري المصري في السنوات الأخيرة.



ويحتل فريق بيراميدز المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري برصيد 50 نقطة، فيما يأتي الأهلي خلفه ثالثا بـ48 نقطة.

بيراميدز يستضيف نظيره الأهلي في ملعب "الدفاع الجوي"، مساء اليوم السبت في الجولة 25 من الدوري المصري.

وتنطلق المباراة في الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة و11 مساء بتوقيت أبوظبي.

تبث منافسات الدوري المصري عبر قناة "أون تايم سبورتس" بشكل حصري في الوطن العربي.

ويتوقع أن تقوم قناة "أون تايم سبورتس 1" بنقل هذه المباراة تلفزيونيا على الهواء مباشرة.

جدول ترتيب الدوري المصري 2021-2022

الزمالك - 54 نقطة

بيراميدز - 50 نقطة

الأهلي - 48 نقطة

فيوتشر - 39 نقطة

سموحة - 39 نقطة

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2021-2022

مروان حمدي - سموحة - 12 هدفاً

أحمد سيد "زيزو" - الزمالك - 12 هدفاً

جوب مابولولو - الاتحاد - 10 أهداف

جون إيبوكا - إنبي - 9 أهداف

محمد مجدي "قفشة" - الأهلي - 8 أهداف

ناصر منسي - البنك الأهلي - 8 أهداف

خالد قمر - الجونة - 8 أهداف

أحمد رفعت - فيوتشر - 8 أهداف