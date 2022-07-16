ما هو موعد مباراة غزل المحلة والزمالك في الدوري المصري؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

يواصل الزمالك رحلته للحفاظ على لقب الدوري المصري الممتاز، حين يحل ضيفا ثقيلا على غزل المحلة



ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 54 نقطة، فيما يأتي غزل المحلة بالمرتبة الـ13 بواقع 26 نقطة.

يسقبل فريق غزل المحلة نظيره الزمالك في الجولة 25 من الدوري المصري، مساء اليوم السبت.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 6.30 مساء بتوقيت القاهرة، 7.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة و8.30 مساء بتوقيت أبوظبي.

تبث منافسات الدوري المصري عبر قناة "أون تايم سبورتس" بشكل حصري في الوطن العربي.

ويتوقع أن تقوم قناة "أون تايم سبورتس 2" بنقل هذه المباراة تلفزيونيا على الهواء مباشرة.

جدول ترتيب الدوري المصري 2021-2022

الزمالك - 54 نقطة

بيراميدز - 50 نقطة

الأهلي - 48 نقطة

فيوتشر - 39 نقطة

سموحة - 39 نقطة

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2021-2022

مروان حمدي - سموحة - 12 هدفاً

أحمد سيد "زيزو" - الزمالك - 12 هدفاً

جوب مابولولو - الاتحاد - 10 أهداف

جون إيبوكا - إنبي - 9 أهداف

محمد مجدي "قفشة" - الأهلي - 8 أهداف

ناصر منسي - البنك الأهلي - 8 أهداف

خالد قمر - الجونة - 8 أهداف

أحمد رفعت - فيوتشر - 8 أهداف