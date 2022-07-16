شكرا لقرائتكم خبر عن رقم مرعب يطارد الأهلى خارج أرضه قبل مواجهة بيراميدز الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى ، فى التاسعة مساء اليوم، السبت، واحدة من أصعب مبارياته المحلية هذا الموسم حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على بيراميدز باستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية.

ولعب الأهلى 22 مباراة بالدوري، حتى الآن، وتتبقى له مباراتان مؤجلتان متبقيتان أمام الإسماعيلي فى الجولة 18 والمقاولون العرب الجولة 21.

وخلال الـ 22 مباراة لعب الأهلى 10 لقاءات خارج ملعبه استاد السلام هذا الموسم، حقق الفوز فى 5 مباريات وسقط فى 5 لقاءات أخرى، وتعد مباراة بيراميدز الـ11 خارج أرضه هذا الموسم.

الأهلي فاز على الإسماعيلي والزمالك وغزل المحلة وفاركو وإنبي، خارج أرضه، وتعادل مع فريقي البنك الأهلي وسيراميكا في استاد المقاولون العرب، والجونة على ملعبه خالد بشارة بالبحر الأحمر.

كما خسر أمام المصري البورسعيدي فى استاد برج العرب، وسموحة فى استاد الإسكندرية.

بشكل إجمالي، الأهلي خسر فى مباراتين بالدوري المصري، وتعادل فى 6 مباريات، وذلك قبل مواجهته لبيراميدز فى الدور الثاني.

وتحظى مباراة الأهلى وبيراميدز بأهمية كُبرى فى الشارع الكروي المصري لعدة اعتبارات، فى مقدمتها قوة وحساسية مواجهة الفريقين، فالأهلي هو البطل الأكثر تتويجاً بالدوري وكأس مصر أما بيراميدز فأصبح بمثابة قوة كبرى فى الكرة المصرية وتفوق على الأهلي أكثر من مرة خلال السنوات الماضية بعدما دعّم صفوفه بعدد كبير من اللاعبين أصحاب القدرات الفنية العالية والمهارات الخاصة، ويضم الفريقان مجموعة من أفضل اللاعبين فى الكرة المصرية حالياً.