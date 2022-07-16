شكرا لقرائتكم خبر عن خد إجازة وبقى ناظر مدرسة.. موسيمانى بيعمل إيه بعد رحيله عن الأهلى..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استغل المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، رحيله عن القلعة الحمراء فى إنشاء مدرسة موسيماني لكرة القدم، بهدف تطوير لاعبى كرة القدم الشباب وصناعة لاعبين جدد للمستقبل.



موسيماني

ونشر موسيماني صورا خلال عمله الجديد، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وصحبها بتعليق: "استيقظت هذا الصباح ولدى العديد من الأفكار، إن كرة القدم للشباب تجعلنى أشعر بالتواضع لأننى أقوم بتجميع محتوى دليل التدريب فى مدرسة بيتسو موسيماني لكرة القدم".

وأضاف موسيماني، "كما كان من المهم بالنسبة لي أن أتحقق مما تفعله برامج الشباب الناجحة في العالم، ليس لدينا غرور لنتعلمه من بقية العالم، نحن منفتحون على التعاون والمحررين وقراء الإثبات الذين يرغبون فى القيام بذلك من أجل دليل التدريب الخاص بنا".



موسيماني

يأتى هذا فيما سبق أن كشف موسيماني، عن سبب رحيله عن القلعة الحمراء رغم تتويجه بالعديد من البطولات مع الفريق، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على تويتر، رداً على أحد متابعيه من جماهير الأهلي: "الأهلي لم يطردني أو يدفعنى للذهاب ولدى كامل الاحترام لمحمود الخطيب والجماهير، لسوء الحظ كنت أحتاج في الوقت الحالى للراحة مع عائلتي، والآن لدى الأهلي مدرب أوروبي جيد وعلى الجميع دعمه".