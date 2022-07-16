شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبون مهددون بالاستبعاد من منتخب مصر بسبب طريقة فيتوريا.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر روي فيتوريا، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، على طريقة 4/ 2 /3/ 1 مع الفراعنة فى المرحلة المقبلة، وهى الطريقة المفضلة للخواجة مع بنفيكا البرتغالي والنصر السعودى من قبل.

ويعطي فيتوريا أفضلية للاعبين الذين يجيدون بناء الهجمة من الخلف، وكذلك الذين يقومون بالواجبات الدفاعية، كما يفضل المهاجم القوى الهداف، وهو ما يجعل أكثر من لاعب يواجه شبح الاستبعاد من المنتخب.

محمد شريف محمد شريف

محمد شريف مهاجم الأهلي نظرا لعدم امتلاكه القوة البدنية الكافية، فضلا عن قلة أهدافه الفترة الماضية. محمود علاء محمود علاء

محمود علاء مدافع الزمالك الذى تتكررت أخطاؤه الدفاعية الفترة الأخيرة، فضلا عن كثرة التمريرات المقطوعة. عمر جابر عمر جابر

عمر جابر لاعب بيراميدز الذي لا يجيد الواجبات الدفاعية ويميل للهجوم.

عمر مرموش

عمر مرموش لاعب فولفسبورج الألماني الذى لا يجيد الأدوار الدفاعية ويهتم بالهجوم فقط.

وحدد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر 19 يوليو الجارى موعداً مبدئياً لوصوله القاهرة لتولي مهمة تدريب منتخب مصر في الفترة المقبلة.

وحرص روي فيتوريا، المدير الفني البرتغالي الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على توجيه رسالة للجماهير المصرية بعد توليه الإدارة الفنية لمنتخب مصر، خلفًا للمدير الفني المصري إيهاب جلال بعقد حتى عام 2026 ، حيث نشر المدير الفني البرتغالي فيتوريا مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، قائلا: "تحدٍ آخر سأواجهه في مسيرتي الكروية، وسأكون مدربًا لمنتخب بلد يبلغ تعداده السكاني 120 مليون نسمة"إنه شىء رائع بالنسبة لنا، كما أننى أشعر بالفخر والتكريم وأعلم المهمة الكبيرة التى أُقبل عليها، وأعرف الصعوبات التى سأواجهها في خطوتي المقبلة، لكنني مستعد لهذا الأمر"، واختتم فيتوريا تصريحاته: "سأواجه هذه التحديات بالترابط مع الجمهور المصري لكى ننجح سويا، عناق كبير للجميع، أراكم قريبًا".

من ناحية أخرى، يدرس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" جديا تأجيل مباريات الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023، والمحدد لها سبتمبر 2022 إلى شهر مارس 2023.

ومن المقرر أن يعلن الكاف هذا القرار خلال الاجتماع المقبل للمكتب التنفيذي بعد الاستقرار عليه، لاسيما بعد تأجيل بطولة أمم افريقيا حتى يناير 2024.

وفى حال اعتماد الكاف هذا القرار رسميا، سيتم تأجيل مباراتي منتخب مصر أمام مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات لمدة 6 شهور لتقام في مارس من العام المقبل بدلا من سبتمبر المقبل، ما يمنح روي فيتوريا المدير الفني الجديد فرصة للتعرف على اللاعبين بعد تولى المسئولية بشكل رسمي.