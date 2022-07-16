شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يفتش عن الفوز الثانى مع الأهلى فى الإيجبشيان ليج أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الأهلي مواجهة قوية وصعبة أمام بيراميدز على ملعب الدفاع الجوى، فى التاسعة مساء اليوم السبت، ويديرها الحكم الإسباني كارلوس جراندي.

الأهلي يحتل المركز الثالث برصيد 48 نقطة ويمتلك مباراتين مؤجلتين ضد الإسماعيلي والمقاولون، أما بيراميدز يحتل الوصافة برصيد 50 نقطة.

ويعول الأهلي على انتفاضته مع مدربه ريكاردو سواريز من أجل عبور عقبة بيراميدز، في مواجهة بمثابة لقاء 6 نقاط، خاصة أن بيراميدز منافس على الصدارة.

وطالب سواريز لاعبيه بمواصلة نغمة الانتصارات لتحقيق فوز مهم فى محاولة تصحيح المسار المحلى وانتظار تعثر الزمالك لاعتلاء صدارة المسابقة بعد خوض المؤجلات، ضمن خطة استعادة درع الدورى الذى فقده المارد الأحمر الموسم الماضى لصالح الفارس الأبيض.

ويسعى سواريز لتحقيقه فوزه الثانى في مسابقة الدوري بعدما تعادل سلبياً مع الجونة وفاز على فيوتشر برباعية دون رد بينما حقق فوزاً مع الاهلى بكأس مصر على حساب بتروجت بهدف دون رد.

ووضع سواريز قدمه على بداية الطريق الصحيح مع القلعة الحمراء، بعدما أعاد حالة الانضباط الفنى فى الفريق الأحمر، ومنفذاً وعده للجماهير بعد توليه الإدارة الفنية للفريق بتقديم كرة جميلة مع نتائج مرضية، وهو ما ظهر جلياً فى مباراة فيوتشر الأخيرة بالدوري العام، والتى فاز خلالها الأهلي برباعية نظيفة.

ولم يكتف المدرب البرتغالي بالشق الفنى فقط فى رحلة تصحيح مسار المارد الأحمر، الذى واجه عدة تعثرات الفترة الأخيرة بالدوري العام، أدت إلى تساوى كفته مع نادى الزمالك في المنافسة على لقب الدوري العام، بعد عجز الفريق الأحمر فى استغلال سلاح المؤجلات لتحقيق فارق النقاط مع الفريق الأبيض.

واتجه مدرب الأهلي للعب على وتر الدعم النفسي للاعبين، وهو ما أظهرته العديد من اللقطات منذ توليه مسؤولية تدريب الفريق، من خلال دعمه للاعبين وجلساته فى الغرف المغلقة، وحديثه مع كل لاعب على حدة لرفع روحه المعنوية.

أسلوب البرتغالي أثبت كفاءته سريعاً قبل مرور وقت طويل على إدارته الفنية للأهلي، بعدما تألق معه حسام حسن ليكون أحد أهم أسباب فوز الأهلي على فيوتشر، بعدما كان مستبعداً بشكل تام خلال فترة تولي الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني الإدارة الفنية للفريق، كما استعاد محمد مجدي أفشة بريقه على البساط الأخضر بعد دعم البرتغالي، وكان أفشة حريصاً على الاحتفال بأهدافه مع المدرب الجديد بطرقة خاصة اعترافاً بفضله.