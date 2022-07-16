7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 16 يوليو 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها، تمسك سواريز باستمرار بيرسى تاو مع الأهلى بشرط واحد، واعتذار بسنت حميدة عن عدم المشاركة فى دورة الألعاب العالمية.

مفاجأة.. سواريز يتمسك باستمرار بيرسى تاو مع الأهلى بشرط واحد

تمسك البرتغالى ريكاردو سواريز، المدير الفنى للنادى الأهلى، باستمرار الجنوب أفريقى بيرسى تاو صانع العاب المارد الأحمر فى صفوف الفريق وعدم رحيله، وأبدى المدرب البرتغالى إعجاباً شديداً بقدرات اللاعب ووصفه بالنجم الموهوب، وطلب من مسئولى الأهلى إخضاعه لفحص طبى شامل للتأكد من عدم معاناته من إصابة مزمنة.

اعتذرت بسنت حميدة لاعبة منتخب ألعاب القوى عن عدم المشاركة فى منافسات دورة الألعاب العالمية التى تقام بأمريكا وتستمر حتى 24 يوليو الجارى.

"كلمة شرف" تقرب سموحة من تجديد عقد عبد الحميد بسيونى عقد وليد عرفات، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، جلسة مع عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للفريق، عرض خلالها رغبة المجلس فى تجديد التعاقد مع المدرب وجهازه المعاون لمدة موسم قادم، وتم خلال الجلسة الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتجديد والتزام الطرفين بكلمة شرف لإنهاء الإجراءات بشكل رسمي فى الأيام المقبلة.

أعلن محمد عبد المنصف، حارس مرمى الاتحاد السكندرى، نيته اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الجارى، لتتوقف سلسلة أرقامه التى حقق خلالها إنجازات عديدة.

يدخل فريق الأهلى، فى التاسعة مساء اليوم، السبت، واحدة من أصعب مبارياته المحلية هذا الموسم حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على بيراميدز باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية.

تأهل نهى هانى ويارا الشرقاوى لدور الـ64 الرئيسى ببطولة العالم للسلاح