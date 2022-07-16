شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تاريخ ألقاب مصر وتونس فى أمم أفريقيا لليد قبل مواجهة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب الجماهير العاشقة لكرة اليد المواجهة المنتظرة بين منتخبى مصر تونس، والمحدد لها التاسعة مساء اليوم، السبت، بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر فى نصف نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر و تستمر حتى يوم 18 يوليو الجارى.

ويمتللك منتخب تونس 10 ألقاب حققها على مدار تاريخه فى المسابقة أعوام كلا من 1974، 1976 ،1979 ، 1994،1998 ، 2002 ، 2006 ، 2010 ، 2012 ، 2018.

بينما حقق منتخب مصر اللقب من قبل 7 مرات أعوام 1991 ، 1992 ، 2000، 2004 ، 2008 ، 2016 ، 2020.

ونجح منتخب مصر فى التأهل لنصف نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية بالفوز أمس على الجزائر بنتيجة 34/19 فى دور الثمانية ليضمن أيضا بطاقة التأهل لبطولة العالم المقبلة.

انتهى الشوط الأول بنتيجة 20/8 لصالح الفراعنة فى شوط شهد تألق كلا من اللاعبين ، حسن وليد قداح و عمر الوكيل بكار و الحارس المخضرم كريم هنداوى وسط محاولات من الجانب الجزائرى لتقليص فارق النقاط فى ظل البداية الهجومية القوية من جانب الفراعنة ، بينما شهد الشوط الثانى، مواصلة الفراعنة للتفوق الهجومي ، خاصة من جانب أحمد هشام سيسة و حسن وليد قداح.

ووصل منتخب مصر لكرة اليد إلى دور ربع نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر مُحققاً العلامة الكاملة بالفوز على الكاميرون والمغرب فى دور المجموعات.

ونجح منتخب مصر فى تحقيق الفوز على نظيره المغربى بنتيجة 36/21 فى ثان مواجهاته ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر على صالة حسن مصطفى بعدما كان قد حقق الفوز فى ضربة البداية بالفوز على الكاميرون بنتيجة 40 / 17، حيث أن مجموعة الفراعنة بالدور الأول ضمت 3 منتخبات فقط.

ويطمح الفراعنة فى إسعاد الجماهير على أرضهم بعد إخفاق حصد ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر والاكتفاء بحصد الفضية بالخسارة من إسبانيا فى النهائى بفارق هدف وحيد بنتيجة 28/27.