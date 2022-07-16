شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ياسين يتأهل للدور الرئيسى لسيف المبارزة فى بطولة العالم بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح البطل المصري محمد ياسين، لاعب منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة، فى تحقيق الفوز بجميع مبارياته بالمجموعة والتأهل للدور الرئيسي ببطولة العالم للسلاح المقامة بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة في الفترة من 15 يوليو وحتي 23 من نفس الشهر تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وحقق ياسين العلامة الكاملة والفوز بكل مبارياته بالمجموعة، حيث تغلب على بطل ليبيا بنتيجة 5-4، وبطل جنوب أفريقيا بنتيجة 5-2، وبطل أوزباكيستان 5-2، وبطل السويد 5-3 وبطل الكويت 4-3 وأخير بطل العراق بنتيجة 5-2.

وبذلك يتأهل محمد ياسين مباشرة لدور الـ64 الرئيسي والذي ستبدأ فاعلياته يوم الثلاثاء القادم الموافق 19 يوليو.

وكان قد تأهل محمد السيد لاعب منتخب مصر في سيف المبارزة والمصنف الثامن عالميًا إلى دور ال 64 الرئيسي مباشرةً دون خوض مباريات دور المجموعات اليوم، وذلك بسبب تواجده ضمن قائمة أفضل 16 مصنفا على البطولة.

ونجح أيضا كل من أحمد السيد وأحمد السكري في التأهل للأدوار الإقصائية التمهيدية بداية من دور ال128، حيث فاز أحمد السيد على أبطال مالطا وسلوفينيا وقرغيزستان والإمارات بينما خسر أمام كل من بطلي اليابان وكندا.

في المقابل فاز السكري على كل من أبطال إيران وتشيلي وبلجيكا، فيما خسر أمام أبطال إسبانيا والعراق وبلجيكا.