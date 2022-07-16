شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة "عبد المنصف" واقترابه من حراسة مرمى الاتحاد أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الطبى بنادى الاتحاد السكندرى، برئاسة الدكتور عمرو الأشلم، سلبية المسحة التى خضع لها محمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق أمس، بعد معاناته من نزلة برد شديدة، وسيتم التعامل معه بالمسكنات والحقن وتلقى جرعة علاج مكثفة.

وقال الأشلم، فى تصريحات صحفية، إن محمد عبد المنصف سيكون متواجدا فى تدريب الاتحاد السكندري اليوم، وتجهيزه للمشاركة فى مباراة المصرى المقرر إقامتها الاثنين المقبل ضمن مواجهات الأسبوع الـ25 لمسابقة الدورى الممتاز، لكن يبقى أمر المشاركة فى يد الجهاز الفنى.

وكان محمد عبد المنصف قد اشتكى من ارتفاع فى درجة الحرارة، فتم التعامل معه على اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا وتم استبعاده من تدريبات الفريق الأخيرة.

وجاء اعتذار أحمد يحيى حارس الاتحاد السكندرى، وإعلانه اعتزال كره القدم وإصابة عبد المنصف ليربك حسابات عماد النحاس المدير الفنى للفريق السكندري، والذى يدخل مباراة المصرى تحت شعار مباراة الفرصة الأخيرة ولا بديل عن الفوز ويواصل الفريق تدريباته على ملاعب النادى بسموحة لحين خوض اللقاء بعد غد.