شكرا لقرائتكم خبر عن 14 مباراة جمعت الأهلى وبيراميدز قبل صدام الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مباراة يترقبها ملايين من عشاق الكرة المصرية، يواجه فريق الأهلى نظيره بيراميدز باستاد الدفاع الجوى فى الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية.

ويدخل المارد الأحمر مباراة الليلة بحثاً عن مواصلة الانتصارات بعد الفوز الكبير على فيوتشر برباعية دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة، وفى المقابل تعادل بيراميدز مع طلائع الجيش بهدفين لكل فريق فى نفس الجولة.



مواجهات الاهلى وبيراميدز

14 مباراة سابقة بين الاهلى وبيراميدز بواقع 11 مباراة في الدوري و3 مباريات بكأس مصر، حقق المارد الأحمر الفوز في 6 لقاءات، بينما حقق بيراميدز الفوز فى 4 لقاءات، وانتهت 4 مواجهات أخرى بالتعادل، سجل الأهلى 17 هدفاً وسجل بيراميدز 9 أهداف، وكان التعادل السلبى شعار أول مواجهة بين الفريقين فيما انتهت المواجهة الأخيرة بفوز الأهلى بهدفين مقابل هدف بكأس مصر وبثلاثية فى أخر لقاء بالدوري، كما حقق الأهلى الفوز بخماسية دون رد وهو أكبر فوز.

عبدالله السعيد هو اللاعب الوحيد الذي تمكن من التسجيل بقميص الفريقين خلال مواجهاتهما، بواقع هدفين للأهلي وهدف لبيراميدز، وهو هداف تاريخى للمواجهات بشكل عام.